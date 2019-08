Il Bayern Monaco non farà altri colpi in entrata in questi ultimi giorni di mercato. Ne è sicura la Bild, principale quotidiano sportivo in terra tedesca, che sottolinea come i bavaresi si ritengano soddisfatti dalla propria rosa attuale e non daranno la caccia ad altri obiettivi. E la Juventus, di conseguenza, perde una delle squadre più interessate a Mario Mandzukic, in uscita dai bianconeri dopo l'arrivo di Maurizio Sarri, che non ne apprezza granché le caratteristiche.