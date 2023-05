Dusanpiace tanto all'estero. Il numero 9 della Juventus ha diversi corteggiatori sul mercato, sparsi qua e là in Europa. Dal Chelsea al Manchester United, per arrivare al... Bayern Monaco.A riportarlo è la BILD, che sottolinea come le indiscrezioni abbiano trovato riscontri. E la Juve? Un'asta internazionale, senza dubbio, non sarebbe sgradita al club che non lo reputa incedibile, ma vorrebbe incassare una maxi cifra dal suo addio, superiore agli 80 milioni di euro. Sirene dalla Germania, dunque, per Vlahovic, che dopo un'annata complessa potrebbe anche decidere di non resistere alla tentazione di cambiare aria.