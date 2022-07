Come raccontato ieri, ilha fatto un deciso passo in avanti nella corsa a due per. I bavaresi, infatti, hanno superato l'offerta dele, adesso, in casasi attende il rilancio del club inglese. Come riporta il giornalista Christian Falk di Bild, Hasan, direttore sportivo del, avrebbe incontrato ieri a Milano FedericoMossa vera, concreta, quella del ds dei tedeschi, che dimostra quanto ilstia spingendo per portarein Bundesliga, forte del gradimento del calciatore il cui entourage, sempre secondo la Bild, avrebbe stoppato le discussioni con il Chelsea. L'offerta abbozzata si aggira intorno ai 70-75 milioni di euro più bonus; c'è ancora distanza con le richieste della Juventus, ma niente che impedisca all'affare di andare in porto.