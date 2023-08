Secondo Sky Sport De, il Bayern Monaco ha scelto di sostituire Sommer con Sven Ulreich, che ha convinto il club in estate e prenderà il posto di Neuer fino a quando non tornerà disponibile. Una mossa che condiziona anche indirettamente la Juve perché nella lista dei possibili portieri per i bavaresi c'era anche Sczesny. Il polacco, alla luce di questa notizia e delle sue parole, viaggia sempre più verso la permanenza a Torino.