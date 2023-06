In questa sessione di mercato il Bayern Monaco sembra destinato a dover fare i conti con la Juventus per diverse situazioni. I bavaresi, infatti, hanno messo da tempo nel mirino sia Vlahovic che Chiesa, ma dalle parti della Continassa devono ancora capire come muoversi su questi fronti. Intanto, stando a quanto riportato dalla Bild, il Bayern avrebbe messo gli occhi anche su un altro obiettivo della Juventus e si tratta del centroavanti dell'Atalanta Hojlund.