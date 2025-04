AFP via Getty Images

Dalla Germania - Spunta una novità sulla clausola rescissoria di Huijsen

2 ore fa



Florian Plettenberg di Sky Sport Germania svela un'interessante novità sulla clausola rescissoria del contratto di Dean Huijsen che in estate ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Bournemouth. I 50 milioni di sterline o 58 milioni di euro non devono essere pagati immediatamente.



È stato infatti concordato in sede di contratto che la clausola può essere pagata intre rate. Tutti i club interessati sono stati informati. Sarebbero già in corso trattative con diversi club per l’ex Juve: oltre al Real Madrid, sono segnalati sul calciatore anche Liverpool e Chelsea.