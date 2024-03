Lasta valutando attentamente il mercato estivo per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Kicker, durante la partita contro la Lazio, la squadra bianconera ha inviato due scout per osservare da vicino Leon, centrocampista del Bayern Monaco che potrebbe lasciare la Germania durante la prossima finestra di trasferimento.La valutazione della Juventus su Goretzka include non solo il costo del cartellino, ma anche gli ingaggi del giocatore. Restano da chiarire i dettagli e le modalità dell'operazione, ma il nome del centrocampista tedesco è sicuramente sulla lista dei desideri della dirigenza bianconera.Inoltre, la Juventus ha ancora Koopmeiners dell'Atalanta come obiettivo principale per il reparto di centrocampo. Tuttavia, Goretzka resta un'opzione interessante e la presenza degli scout bianconeri per seguire la sua prestazione contro la Lazio in Champions League suggerisce un genuino interesse da parte della Vecchia Signora.Con Giuntoli e Manna impegnati a rivoluzionare il centrocampo della Juventus, il mercato estivo si prospetta pieno di movimenti interessanti e potenzialmente determinanti per il futuro della squadra.