GORETZKA-JUVENTUS, GLI OSTACOLI

Laha messo gli occhi su Leondele questo è ormai affar noto. Stando a quanto scrive oggi Bild dalla Germania però, il centrocampista del Bayern e della nazionale tedesca avrebbe aperto al suo trasferimento a Torino, sponda bianconera. Infatti, ritiene una meta affascinante la Juventus e sarebbe incuriosito dalla possibilità di giocare in Serie A. Una bella notizia chiaramente per Madama anche se ci sarebbero degli ostacoli.Il vero problema non sarebbe di certo la resistenza del Bayern che sarebbe disposto ad aprire ad un trasferimento. L'effettivo ostacolo è rappresentato dalla concorrenza. Ci sarebbero svariate big pronte ad offrire per il giocatore. Tra questepronte ad anticipare la Juventus sul centrocampista.