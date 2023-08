In passato era già stato nel mirino della Juve,A centrocampo, la Juve continua a monitorare il mercato dopo aver visto sfumare i colpi Milinkovic Savic e Kessie, entrambi convinti dai soldi dell'Arabia Saudita. Giuntoli e Manna però vogliono regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in mezzo al campo, compatibilmente con le uscite.Come racconta Sky Sport De, la situazione di Goretzka al Bayern è cambiata nelle ultime settimane. Thomas Tuchel gli ha preferito nella tournée in Asia il nuovo arrivato Konrad Laimer, motivo per cui non è da escludere la sua cessione. Alcuni dei migliori club europei stanno già provando a sondarlo.che da tempo è sul giocatore anche se non sono arrivate offerte concrete., che si adatterebbe molto bene al gioco di Allegri. Il 28enne ha un contratto in scadenza nel 2026 ma in Baviera non ostacolerebbero il suo addio.