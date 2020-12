Una notizia clamorosa. Stando a quanto raccontano le ultime indiscrezioni dalla Germania, Paul Pogba starebbe pensando di cambiare agente. Come scrive la Bild, infatti, il Polpo si sarebbe deciso dopo le ultime dichiarazioni di Mino Raiola sul suo futuro. Non sono piaciute e, soprattutto, sono arrivate in un momento delicato della stagione del Manchester United, rendendo più complicata anche la sua situazione in squadra. Riflessioni in corso per Pogba, in attesa di capire se affidarsi a un altro procuratore. Gennaio è vicino, il mercato chiama, anche la Juventus e Pogba... cosa farà?