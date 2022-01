Non solo il mercato invernale, è una giornata intensa anche in prospettiva: una notizia che potrebbe sconvolgere le dinamiche estive è quella che arriva dalla Bild, secondo la quale Kylian Mbappé si trasferirà a parametro zero dal Paris Saint-Germain al Real Madrid. I Blancos sarebbero pronti a far firmare a Mbappé un contratto di sei anni a una cifra mostruosa: 40 milioni a stagione.