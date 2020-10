Proprio nelle ultime ore della sessione di calciomercato appena conclusa, la Juventus è riuscita a risolvere il futuro di Douglas Costa. Almeno per quest’anno, che passerà in prestito secco al Bayern Monaco. Per la verità, i bavaresi hanno scelto il brasiliano in seguito ad una trattativa andata storta: come riporta la Bild, i tedeschi hanno deciso di puntare su Douglas Costa in seguito al no del Chelsea per Callum Hudson-Odoi.