È di pochi giorni fa la polemica lanciata dasullo stato di forma di: "Gli ho parlato dopo l’allenamento e ha detto che è stato il più duro degli ultimi quattro anni. Ho sentito che non è facile mantenersi in forma in Italia". Dopo questo, il centrale olandese è stato sottoposto a sessioni di allenamento extra. Oggi, dalla Bild, arriva un nuovo report su de Ligt: "è stato uno dei primi nella gara sprint durante l'allenamento di ieri. L'olandese non ha più segni di problemi di forma fisica e sembra pronto per il suo primo match da titolare con il Bayern".