Arrivano indiscrezioni dalla Germania, raccontate poi da Tuttosport. Il protagonista? Merih Demiral. Il difensore è corteggiato anche dallo Schalke 04: a sorpresa, l'ex Sassuolo ha avuto più spazio, ma alla ripresa del campionato probabilmente De Ligt ricomincerà lì dove ha finito. Paratici comunque non ha intenzione di cederlo: può diventare un pilastro, e a meno di offerte clamorose non vuole cambiare. Anzi. Dunque, interessamento rimandato al mittente. Demiral resta, e lotterà con l'olandese per un ruolo al fianco di Leonardo Bonucci.