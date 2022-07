Nonostante le smentite di queste ultime ore, dalla Germania continuano a rimbalzare notizie riguardanti un accordo praticamente vicino tra il Bayern Monaco e la Juventus per De Ligt. Stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland infatti, la richiesta dei bianconeri sarebbe di circa 80 milioni di euro, contro i 60 più bonus offerti dalla controparte che, al momento non sembrano soddisfare le richieste di Madama. Trattativa che viene comunque definita in dirittura d'arrivo perchè c'è fiducia sul buon esito dell'operazione e dunque, su un accordo totale tra i bavaresi e il club della Continassa.