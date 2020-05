L'allenatore del Borussia Dortmund Favre parla in conferenza stampa prima del big match di oggi contro il Bayern Monaco (ore 18):“Gli acquisti di Haaland e Emre Can a gennaio sono stati davvero importanti, hanno aumentato notevolmente la qualità della nostra rosa”. Il tedesco è stato acquistato dalla Juve a gennaio per poco più di 25 milioni di euro.