Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. La notizia è nota, perché il turco, che sta ben figurando in rossonero, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e, secondo quanto riporta la Bild, il calciatore turco sarebbe in trattativa con il Manchester United, che vorrebbe acquistarlo proprio da svincolato, da gennaio in poi. Anche retroscena a tinte bianconere dietro questa trattativa: ci sarebbe stato un contatto con la Juventus, rifiutata però come destinazione da Calhanoglu.