Nonostante le trattative ormai definite per Paul Pogba e Angel Di Maria, nei tifosi juventini c'è forte preoccupazione per quel che riguarda il futuro di De Ligt. Il difensore olandese sembra infatti prossimo a lasciare la Mole, ma per accontentare la Signora serviranno almeno 90 milioni di euro. Cifre che attualmente solo i grandi colossi del calcio internazionale possono permettersi, come gli inglesi del Chelsea, in costante pressione sull'ex Ajax da diversi giorni. In queste ore però sarebbe emerso un altro grande candidato, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, anche il Bayern Monaco avrebbe iniziato a muovere i primi passi verso il numero 4 di Madama, lasciando presagire la nascita di una vera e propria asta di mercato.