La settimana che è appena cominciata potrebbe essere cruciale per le sorti della Juventus, desiderosa di annunciare quelli che potrebbero essere i primi colpi di questo mercato, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria finiti in cima alla lista dei desideri. Ma c'è anche un altro profilo che la Vecchia Signora vorrebbe portare all'ombra della Mole e si tratta di Filip Kostic, con il quale sarebbe già stata trovata un'intesa di massima. Stando a quanto riportato dal portale tedesco Sport 1 infatti, il giocatore avrebbe fatto sapere di gradire l'offerta rinvenutagli dalla Continassa che, si aggira sui 2,5 milioni e mezzo di euro per tre stagioni.