Jerome Boateng è pronto per approdare alla Juventus. Secondo quanto riporta lanella sua edizione on-line il centrale tedesco non si è allenato nella giornata di oggi ed ha saltato una sessione fotografica organizzata da uno sponsor del club bavarese. Non vengono riportati i dettagli della trattativa ma secondo i colleghi del quotidiano tedesco Boateng vestirà la maglia della Juventus per rimpiazzare l'infortunato Giorgio Chiellini. Confermata quindi l'indiscrezione de Ilbianconero.com. Rugani può comunque partire