Secondo quanto riferito da Sport1, Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco quest'estate. Sul difensore centrale sarebbe nel mirino di Borussia Dortmund, Inter e Juventus: quel ch'è certo in questo momento, comunque, è che il difensore saluterà il centro sportivo dei bavaresi. Complice anche qualche infortunio di troppo, il tedesco ha patito tanto l'esclusione nei match clou della squadra di Kovac, già ampiamente confermato per la prossima stagione da Rummenigge, specialmente dopo aver portato a termine la missione Bundesliga. Per un Kovac che rimane, un Boateng che lascia. Soprattutto, un'occasione di mercato per tutti. Juventus assolutamente compresa, sì.