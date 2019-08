Secondo quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco non è interessato all'acquisto di Emre Can. Il centrocampista bianconero non è sul mercato ma potrebbe lasciare il club se arrivasse la giusta offerta. La prossima stagione si attiverà una clausola da 50 milioni di euro che i club italiani ed esteri potranno pagare per acquistare l'ex Liverpool. Ad oggi, però, non ci sono offerte concrete per il centrocampista tedesco. Il Bayern ha deciso che non cercherà l'affondo per Emre Can.