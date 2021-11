I giocatori non vaccinati del, come per esempio, non riceveranno il loro stipendio durante i periodi di quarantena per il coronavirus. Secondo quanto riportato domenica dal domenicale Bild am Sonntag, che cita fonti della squadra, i dirigenti del club bavarese avrebbero convocato i quattro giocatori finiti di recente in isolamento dicendo loro che non sarebbero stati pagati per il periodo lontano dal campo.Il Bayern Monaco starebbe anche valutando ulteriori sanzioni, come far allenare i giocatori non vaccinati da soli, per spingerli a vaccinarsi. Il club al momento non ha confermato o smentito.I giocatori oggetto del provvedimento sarebberoed, messi in quarantena dopo che il difensoreè risultato positivo ormai due settimane fa. La vaccinazione non è obbligatoria per i calciatori tedeschi, ma l'aumento dei contagi nel Paese sta spingendo alcuni politici a proporre vaccini obbligatori per i giocatori.