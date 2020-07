Una nuova bufera sul Manchester City. E' il quotidiano tedesco Der Spiegel a sganciare la bomba, raccontando di essere in possesso di nuove prove che dimostrerebbero la colpevolezza del Manchester City e le sue violazioni del Fair Play Finanziario. Una serie di e-mail, si legge su C&F, che sostengono non solo la colpa di City nell’infrangere le regole del Financial Fair Play, ma che i citizens hanno anche mentito al TAS durante l’udienza.