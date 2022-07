Ha preso il via nella mattinata di oggi la nuova stagione 2022/2023 della Juventus, con i bianconeri che hanno come imperativo quello di tornare a vincere dopo due anni di digiuno. Servirà infatti dare una scossa all'intera squadra e trovarle una vera e propria identità prima che inizi il campionato, in modo da non doversi ritrovare nella stessa situazione della stagione precedente, sopratutto a campionato in corso. Ma molto, o tutto, dipenderà da come verrà affrontato il mercato estivo e che fino ad ora sta regalando i colpi attesi dalla piazza. I nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria sono infatti quelli più gettonati e acclamati ma potrebbero anche non essere gli unici ad avere un effetto dirompente sulla tifoseria.- Specie se guardiamo con attenzione la situazione che vede coinvolto il difensore bianconero, pronto a fare le valigie e a lasciare Torino prima della scadenza del suo contratto. Dalla Continassa fanno infatti sapere di sedersi a trattare solamente per una cifra di partenza di almenodi euro e di squadre interessate all'olandese ce ne sono, potendoselo anche permettere senza grosse difficoltà. Il prima a muoversi è stato infatti il, il quale aveva formulato una prima offerta di 45 milioni più il cartellino di Timo Werner. Proposta rispedita immediatamente al mittente, dato che la Vecchia Signora vuole solo monetizzare.- I Blues però saranno costretti ad accelerare i tempi se vogliono cercare di andare incontro a meno ostacoli possibili, vista anche la forte concorrenza che ruota attorno all'ex Ajax. Su di lui ci sono infatti da tempo anche le due squadre di Manchester, ma la vera notizia giunge dalla Germania, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland infatti, anche ilavrebbe fatto il suo ingresso in scena, avviando i primi contatti con la società piemontese per capire quali siano i reali margini dell'operazione. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, ma la sensazione è che si scatenerà una vera e propria asta di mercato per il 4 bianconero.