La Juve su David Alaba, un colpo che può essere assistito dall’agente Pina Zahavi che è in ottimi contatti con la dirigenza bianconera. Ciò che rimbalza dalla Germania, però, suona come una doccia fredda per la Juve. Come riporta Sport Bild, David Alaba ha le idee chiare sul proprio futuro. Il difensore del Bayern Monaco andrà in scadenza di contratto nel 2021, da gennaio potrà potenzialmente accordarsi con un club, e avrebbe delle preferenze. Barcellona e Real Madrid le squadre in cui vorrebbe approdare, più indietro Chelsea e Juve.