ADRIEN RABIOT AL BAYERN MONACO? COSA SUCCEDE

Anche in questa stagione, esattamente come avvenuto nella scorsa, ladeve capire quale sarà il futuro di Adrien. Il contratto del centrocampista è in scadenza al termine della stagione ed al momento non sono ancora entrati nel vivo i contatti per il rinnovo con la. Chiaramente però le estimatrici per Adrien non mancano, esattamente come un anno fa il Manchester United era fortemente alla carica. In questa stagione il centrocampista francese è finito nella lista ristretta dei desideri del

Stando a quanto riferisce Christian Falk di Sport Bild, il Bayern Monaco nella lista dei desideri del mercato estivo avrebbe messo due nomi. Uno di questi sarebbe quello di Adrien Rabiot, l'atro sarebbe Federico Redondo. Dal canto suo la Juve non vorrebbe privarsi del giocatore classe 1995 che è un pilastro del centrocampo allegriano, tutto però dipenderà dalle offerte ricevute ma soprattutto dalla volontà del giocatore. Il Bayern Monaco intanto è alla finestra.