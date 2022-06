In attesa di capire come si evolverà la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria in bianconero, in casa Juve si continuano a monitorare anche altri profili, non necessariamente legati alla situazione che ruota attorno al Fideo. Una di quelle che si sta continuando a portaree avanti infatti, è quella per l'esterno dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic. Proprio in queste ore, dalla Germania sarebbero emerse delle importanti novità, perchè stando a quanto riportato da Sport 1, Madama avrebbe trovato un'intesa di massima con il giocatore, sulla base di un triennale a 2,5 milioni a stagione.