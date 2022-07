Due ex calciatori, oggi commentatori televisivi, hanno commentato le mosse di mercato del Bayern Monaco e, in particolare, l'acquisto di. Queste le parole di Ballack e Sandro Wagner:- "La sua avventura alla Juventus non è stata senza polemiche. In termini di prestazioni, non è ancora un giocatore top mondiale. Io starei attento"- "Ha senso prendere De Ligt per 70 milioni di euro se prima avevi Niklas Süle? La valutazione non è stata positiva quando l'ho chiesto ai miei amici di serie A. Nessuno era triste. A quanto pare non ha giocato bene alla Juve. Penso che a Torino quasi nessuno pianga per De Ligt, anche se da fuori è difficile capire perché non sia andata così bene lì".