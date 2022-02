Il mercato è giunto alla conclusione ormai da due giorni, ma le voci delle possibili trattative che potrebbero nascere a giungo sembrano non cessare, anzi, Una sorpresa potrebbe arrivare dalla Francia e precisamente dal Psg, dove sembra essere sempre più in bilico la posizione di Mauricio Pochettino dopo l'eliminazione subita in coppa di Francia. Ecco che dunque potrebbero aprirsi nuovi scenari, con Le10Sports che gia delina un quadro quasi idilliaco per qualsiasi francese. Stando a quanto riferito dal portale transalpino infatti, qualora dovesse saltare la panchina dell'ex Tottenham, ecco che spunterebbe fuori il nome di Zinedine Zidane che intanto, aspetta una chiamata anche dalla Nazionale Campione del Mondo in carica.