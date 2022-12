Nei giorni precedenti è rimbalzata la notizia della possibile permanenza di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, che dopo aver perso in finale proverà a conquistare nuovamente la Coppa del Mondo nei prossimi Mondiali nel 2026. Questo sembra escludere categoricamente la possibilità di vedere Zinedine Zidane sulla panchina dei 'galletti', che era ipoteticamente destinata all'ex Real fino a qualche settimana fa, ma le brillanti prove viste in Qatar hanno fatto pendere nuovamente l'ago della bilancia in favore di Deschamps.- Ecco perchè Zizou avrebbe iniziato a guardarsi attorno e stando a quanto riportato dal quotidiano francese, sarebbe', mai dimenticato e sempre vivo nel cuore dell'ex Pallone d'Oro. Da Torino sicuramente non lo hanno mai dimenticato, ne in società ne tantomento i tifosi, i quali accoglierebbero a braccia aperte un suo eventuale ritorno, questa volta nelle vesti di allenatore.Restano però delle difficoltà da superare e che al momento appaiono insormontabili per Madama. Una è legata alla durata del contratto di Massimiliano Allegri che andrà in scadenza nel 2025 e difficilmente rinuncerà all'incarico per sua volontà. L'altro ostacolo è rappresentato dalla possibilie richiesta elevata di Zidane, per il quale potrebbero non bastare 10 milioni a stagione.