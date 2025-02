Dalla Francia: Zhegrova lascia il Lille, c'è anche la Juventus

AFP via Getty Images



Il Napoli lo segue da tempo

Edonha ufficialmente annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il Lille. L'esterno kosovaro, classe 1999, ha dichiarato: "È vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest'estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1". Una decisione che apre nuovi scenari per il suo futuro, con diverse squadre pronte a farsi avanti nella prossima sessione di mercato.



Quale futuro per Zhegrova?

Come riportato da L'Equipe, il Napoli aveva già messo gli occhi su Zhegrova durante il mercato di gennaio. Il club partenopeo lo considerava un possibile erede di Khvicha Kvaratskhelia, qualora il georgiano avesse lasciato il club, o comunque un rinforzo di qualità per le corsie offensive. Tuttavia, il Lille ha deciso di non privarsi del giocatore a metà stagione, respingendo le avances degli azzurri e di altri club interessati.Non solo, il presidente del Lille aveva anche tentato di convincere il giocatore a rinnovare con un'offerta importante, ma Zhegrova ha preferito declinare. Ora, con il contratto in scadenza nel 2025 e la sua volontà di non rinnovare, la società francese si troverà costretta a venderlo nella prossima finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero l'anno successivo.L'annuncio dell'addio al Lille non ha lasciato indifferenti le società europee. Il Napoli potrebbe tornare alla carica per lui in estate, approfittando della sua volontà di cambiare aria. Già a gennaio, secondo le indiscrezioni, Zhegrova avrebbe accettato volentieri la destinazione partenopea, ma l'operazione non si era concretizzata per la chiusura netta del Lille.Oltre al Napoli, anche altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa all'esterno kosovaro: tra queste, c'è anche la Juventus. Club della Premier League e della Bundesliga seguono con interesse la sua situazione, e non è escluso che nei prossimi mesi possano arrivare offerte concrete.