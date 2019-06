Secondo quanto riportano i media francesi il laterale sinistro del Lione Mendy è ad un passo dal Real Madrid. Anche i bianconeri sono interessati all'acquisto del calciatore transalpino che in caso di arrivo al Bernabeu potrebbe però liberare Marcelo per la Juventus. Il club spagnolo ha da tempo un accordo in mano con il laterale del Lione e nelle ultime ore si starebbe sbloccando anche l'affare con il club transalpino che potrebbe presto dare il via libera per chiudere la trattatativa. La Juve osserva, Mendy può sfumare la se il Real chiude l'affare Marcelo può tornare ad essere un obiettivo concreto.