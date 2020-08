7









Dopo Matuidi, anche Gonzalo Higuain potrebbe seguire il centrocampista all’Inter Miami. Stando a quanto riportano dalla Francia, ad opera del giornalista francese Abdellah Boulma, il Pipita sarebbe al centro di una trattativa in stato avanzato con il club di David Beckham. Andrea Pirlo era stato chiaro in conferenza stampa, Higuain ha finito il suo ciclo alla Juventus ed è fuori dal progetto. Adesso Paratici deve dare seguito alle parole, e ora si sarebbero aperte le porte dell'MLS, una delle piste prese in considerazione dall’argentino. Dove potrebbe riabbracciare l’ex Matuidi.



HIGUAIN A BILANCIO - Dopo l'estate scorso in cui ha opposto resistenza alla cessione conquistando l'affetto dei tifosi, il taglio di Higuain non può subire ulteriori ritardi, sia per motivi anagrafici che di bilancio. Il costo residuo dell'ex Napoli è pari a 18 milioni (cifra al di sotto della quale la Juve registrerà una minusvalenza), 7,5 i milioni di euro di ingaggio annuale fino al 2021 (senza contare la quota che gli spetta per l'accordo tra squadra e club sul congelamento degli stipendi durante il lockdown).