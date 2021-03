Un centrocampista. Sarà questo uno degli innesti che la dirigenza della Juventus proverà a regalare a Pirlo, con il fine di rinforzare un reparto lontano dai fasti di quando il tecnico bianconero comandava dalla cabina di regia. Non solo Locatelli, obiettivo numero uno, dalla Francia rilanciano un nome spesso accostato alla Vecchia Signora: si tratta di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain che lo riterrebbe cedibile in vista del mercato estivo. Dunque non solo in Italia, ma la Juve potrebbe tentare il colpo anche in Francia, sponda Parigi.