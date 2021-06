Anche FootMercato, portale specializzato francese, ha parlato di Corentin Tolisso e della possibilità che possa giocare alla Juventus nella prossima stagione. "Tolisso potrebbe lasciare il Bayern Monaco questa estate. Il suo contratto scade nel giugno 2022 - si legge sul portale -. Lo vuole la Juventus e non solo: non ha carenza di pretendenti, è molto apprezzato nonostante i numerosi infortuni nelle ultime stagioni". Non solo: Footmercato ha aggiunto come la volontà dei bianconeri sia già risaputa. Già nella scorsa estate, la Juve avrebbe fatto un tentativo: ma il Bayern ha detto no, aveva già venduto Thiago Alcantara.