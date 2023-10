Ilsi prepara a consolidare la propria posizione in vista della possibile cessione del giovane talento Khephren. Il centrocampista francese, di soli 22 anni, attualmente ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Tuttavia, il club intende rinnovare il suo contratto per garantirsi una posizione di forza nelle trattative future. Questa mossa strategica mira a proteggere gli interessi del club, consentendo di negoziare condizioni più vantaggiose in caso di interesse da parte di altri club. L'obiettivo del Nizza sembra essere quello di massimizzare il valore di Thuram prima di valutare eventuali opzioni di trasferimento. A riportarlo è L'Equipe.