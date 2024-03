Footmercato su Thiago Motta alla Juventus

Altre voci. Altri sussurri. Stavolta dalla, doveha trascorso anni importantissimi al PSG.L'attuale tecnico del Bologna è stato nuovamente accostato alla, stavolta a confermarlo è FootMercato, portale d'informazione transalpino."Per guidare questo nuovo progetto sportivo, la Juventus ha individuato il profilo di Thiago Motta - si legge su FootMercato -. Secondo le nostre fonti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli spinge internamente per portare l'ex centrocampista del PSG, autore di una stagione brillante alla guida del Bologna".Per il portale francese, "secondo le nostre informazioni, i negoziati sono iniziati tra le due parti, Thiago Motta ha aperto la porta a un arrivo sulla panchina dei bianconeri l'estate prossima ma desidera rimanere concentrato su questa fine di stagione con il club bolognese. Le discussioni continueranno nelle prossime settimane con Giuntoli al timone che non intende mollare, considerando Motta come la priorità assoluta per diventare il volto principale del nuovo ciclo della Juventus. Per ricordare, l'allenatore italiano è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo con il Bologna".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.