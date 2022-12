Dalla Francia il giornale Le Parisien ha commentato alcuni passaggi delle intercettazioni uscite in questi giorni intorno al mondo"Per fortuna Ronaldo non ha lasciato pizzini pericolosi”, dice Stefano Cerrato, responsabile finanziario del club, che non sa di essere intercettato. Una bella dose di umorismo nero. Il termine, nato in Sicilia, si riferisce ai piccoli pezzi di carta usati dalla mafia siciliana per scambiarsi messaggi segreti…".