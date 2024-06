Juventus su Thuram: la conferma dalla Francia

La Juventus si concentrerà in questo mercato soprattutto sul centrocampo; saranno diversi gli innesti in mezzo al campo e tra i profili in lista c'è anche Khephren Thuram. La conferma è arrivata dalla Francia.Secondo l'Equipe infatti, ci sono due club italiani interessati a Thuram, ovvero Juventus e Milan. Il centrocampista ha un contratto con il Nizza fino al 2025 ma non ha intenzione di rinnovare e per questo il club francese cercherà di cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un anno.