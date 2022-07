I dirigenti della Continassa continuano a seguire sotto traccia le diverse soluzioni che il mercato offre nel reparto difensivo. La partenza di De Ligt sembra ormai imminente e Madama non può assolutamente permettersi di restare scoperta nel caso in cui l'olandese decidesse realmente di partire. Ecco che uno dei profili che salta fuori è quello di Presnel Kimpembè che, stando a quanto riportato da Le10Sport, potrebbe essere liberato da Milan Skriniar, finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza parigina.