Il Lione sfida la Juve. Dal campo, gli ottavi di Champions League contro la Juventus, al mercato: secondo L’Equipe, i francesi hanno avanzato la prima proposta al Peñarol per Facundo Pellistri, numero 10. Ha la doppia nazionalità, anche spagnola, e piace a molti, ma il Peñarol non vuole privarsene per una cifra inferiore alla clausola rescissoria: 11 milioni di euro. Talentino di Montevideo piace anche al Manchester City, la Juve lo osserva.