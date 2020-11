L’Europeo itinerante concepito prima dell’avvento della pandemia rischia di essere stravolto. Dal 2020 è stato spostato al 2021 e l’organizzazione del torneo potrebbe cambiare radicalmente, vista la prevedibile difficoltà delle 24 selezioni nel viaggiare e giocare in 12 nazioni diverse. Così, il quotidiano francese Le Parisien propone un nuovo scenario: la Russia infatti, si sarebbe offerta per ospitare l’interno Europeo, facendo leva sulla sua ampia disponibilità di infrastrutture dopo aver organizzato il Mondiale del 2018. Dalla Uefa non filtrano conferme, ma affronterà il tema approfonditamente, dopo aver analizzato nel dettaglio le misure dei sistemi sanitari di ogni nazione per l’accoglienza degli spettatori, punto fondamentale per gli incassi.