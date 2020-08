11









La dolorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League pesa. Pesa per Sarri, pesa per il club, pesa per l'umiliazione di uscire agli ottavi per mano del Lione, pesa perché può portare alla rivoluzione. Non solo il licenziamento di Sarri e l'approdo di Andrea Pirlo, ma anche l'addio di Cristiano. Sì, perché a Ronaldo non è piaciuto il modo in cui la Juve è uscita dalla sua competizione preferita, come una piccola del calcio. Si è sentito solo e il Psg ricompare nella sua testa, per quanto il presidente Andrea Agnelli sia convinto della permanenza di CR7 a Torino. I CONTATTI - Come riporta Foot Mercato, il fenomeno portoghese è sempre stato attratto dall'idea di giocare nel club francese e ci sarebbero già state conversazioni tra il direttore sportivo del PSG, Leonardo, e l'agente di Cristiano, Jorge Mendes. I due dovrebbero anche incontrarsi nuovamente a Lisbona durante i quarti di finale di Champions League per pensare l'assalto, nonostante il contratto con la Juve fino al 2022.