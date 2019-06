"Guardiola ha rifiutato la Juve... e uno stipendio da oltre 20 milioni di euro". E' il retroscena svelato da Eurosport Francia che spiega come il tecnico spagnolo abbia ricevuto un'offerta dal club italiano, che prevedeva un ingaggio altissimo. Ma l'allenatore del Manchester City ha preferito declinare. Ora il favorito è Maurizio Sarri - anche per i media francesi - che dovrebbe liberarsi a breve dal contratto con il Chelsea. Ma cosa ha frenato Guardiola? Il suo desiderio di rimanere in Premier League. Tanto importante che dopo le prime voci ha ricevuto diverse telefonate dai giocatori del Manchester City, preoccupati per il suo possibile addio, ma li ha rassicurati confermando che non avrebbe accettato l'offerta della Juve.