Nientedelper Adrien. Il centrocampista dellacome preannunciato da L'Equipe, non è nelle giuste condizioni per potersi mettere a disposizione della sua squadra per la sfida di questa sera tra, che decreterà l'avversaria dell'Argentina nell'ultimo step della competizione iridata. Il giocatore bianconero non è nemmeno stato convocato. Secondo le indiscrezioni il problema del classe 1995, che ha saltato gli ultimi allenamenti ma sembrava potesse stringere i denti, è legato "solo" a un raffreddamento, dovuto all'aria condizionata.Out anche Dayot, con Didierche quindi non avrà la possibilità di schierare lo stesso undici titolare che ha battuto l'Inghilterra. Per quanto riguarda Rabiot, seguiranno eventuali aggiornamenti.