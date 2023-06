Il nome di Christian Pulisic è stato sul taccuino dei dirigenti di Juve e Milan per diversi mesi, ma in queste ore sembra vicino all'essere depennato. Stando a quanto emerge dalla Francia e riportato dall'Equipe, infatti, il Lione avrebbe fatto dei passi importanti in questa direzione e sarebbe intenzionato ad affondare il piede sull'acceleratore nei prossimi giorni.