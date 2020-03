In Francia sono sicuri. Secondo quanto scritto dal portale francese ​Le10sport, il Paris Saint Germain avrebbe addirittura già pronta un'offerta per portare a Parigi il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala. In caso di addio di Neymar e conseguente ritorno al Barcellona per il brasiliano, i francesi proveranno a strappare il talento della Juve. Già in partenza quest'estate, l'argentino, potrebbe diventare la prossima estate, oggetto dei desideri di molti top club. Tutto dipenderà, ovviamente, anche dalle prossime prestazione e dal minutaggio che il tecnico Maurizio Sarri concederà al numero 10 bianconero.