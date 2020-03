1









Secondo quanto riporta il sito francese Foot Mercato, sono iniziati i primi contatti tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del PSG che cerca un sostituto di Thomas Tuchel per la prossima stagione. Il tecnico italiano è sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2020. La scorsa estate è stato esonerato nonostante cinque scudetti consecutivi ed 11 trofei vinti nei suoi cinque anni in bianconero. Da quel momento Max si è fermato in attesa di offerte giuste, a dicembre ha annunciato che non si sarebbe mosso prima del termine di questa stagione. Tra poco sarà tempo di rimettersi in pista, Allegri ripartirà da Parigi?