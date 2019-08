Il Paris Saint-Germain torna in campo questa sera, per la sfida contro il Nimes in Ligue 1, ma Neymar Jr. non sarà ancora una volta tra i protagonisti agli ordini di Thomas Tuchel. Il brasiliano è in partenza da Parigi verso la Spagna, non resta che definire se al Barcellona o al Real Madrid. Mentre i compagni scendono in campo, dunque, con Kylian Mbappé a guidare l'attacco del PSG, il brasiliano pensa soltanto al mercato. E all'addio a Parigi. Lo racconta L'Equipe.